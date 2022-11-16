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دولة عربية تصدر توجيهات عاجلة بعد انتشار عدوى خطيرة

دولة عربية تصدر توجيهات عاجلة بعد انتشار عدوى خطيرة

دولة عربية تصدر توجيهات عاجلة بعد انتشار عدوى خطيرة
٠٦:٢٩:٠٤ م، الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وزعت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر، كتابا دوريا، على المديريات التعليمية، بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية.

مرض خطير بين الأطفال

انتشار الفيروس المخلوي التنفسي

ووجهت الوزارة بعقد امتحان آخر موحد، تحدده المدرسة، للطلاب المتغيبين بعذر طبي مقبول في امتحان الشهر،على أن يقوم بإعداده موجه المادة بالإدارة التعليمية.

وأصدرت الوزارة تعليماتها، بعد رصد حالة من القلق بين أولياء أمور طلاب المدارس، خلال الساعات الماضية، بسبب انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بين الأطفال، حسب وسائل إعلام مصرية.

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دليل الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية

وتضمن كتاب الوزارة التعليم، دليل وزارة الصحة والسكان، للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، وذلك حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب.

كما شمل الشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، والخدمات الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية، وتفاصيل التطعيمات لطلاب المدارس، وإجراءات التعامل مع المرض المعدي/التفشي الوبائي داخل المنشآت التعليمية.

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انتشار مرض معد توجيهات عاجلة دولة عربية وزارة التعليم المصرية وزارة الصحة المصرية

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