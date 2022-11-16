سبب رئيسي لارتفاع الأسعار عالميًا.. روسيا تزيد صادرات الحبوب لأكثر من الضعف في 2023

تواصل – وكالات:

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، أن الحكومة الروسية تعتزم زيادة صادرات الحبوب لأكثر من الضعف العام المقبل.

وأضافت أن وزيري الزراعة والاقتصاد اتفقا على حصة تصدير بمقدار 5ر25 مليون طن.

والزيادة المقررة ترجع لحصاد قياسي في روسيا العام الجاري، الذي بحسب أبرامشينكو من المقرر أن يصل لأكثر من 150 مليون طن. وتعد البلاد أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم.

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ارتفاع أسعار الغذاء

ويعود ارتفاع أسعار الغذاء المتزايدة في جزء كبير منها إلى الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والتي عرقلت شحنات الغذاء، والمخاوف الدولية بحدوث مجاعة في أفقر الدول.

وظلت الموانئ الأوكرانية مغلقة على مدى شهور مما حال دون خروج شحنات الحبوب، حيث تعتبر أوكرانيا مُصدر حبوب كبير في السوق العالمي.

وينقضي الاتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية الذي تم التفاوض عليه في الصيف الماضي، يوم السبت المقبل، بينما لا يزال مصيره غير معلوم.

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صفقة الحبوب

وخلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في أكتوبر الماضي، أعلن وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف، أن “صفقة الحبوب” في يوليو الماضي (وقعت في اسطنبول) أدت إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية. وأوضح: “لذلك، نعتقد أنه من الضروري مواصلة التفاوض، وهذا يعطي نتائج”.

وأعرب عن استعداد بلاده لزيادة صادراتها الغذائية في عام 2023. وقال: “نحن مستعدون لزيادة الصادرات في العام 2023، لذلك تجب العودة إلى مبدأ التجارة الحرة وإلغاء القيود والمحظورات ذات الصلة”.