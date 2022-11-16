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إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين.. تعرف على السبب

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إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين.. تعرف على السبب

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين.. تعرف على السبب

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين.. تعرف على السبب
٠٥:٥٧:٤٤ م، الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

نوهت القوات الخاصة لأمن الطرق، إلى أنه سيتم إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) بالإتجاهين بسبب هطول الأمطار.

وأوضحت أمن الطرق، في بيان عبر “تويتر”، أن إغلاق الطريق يأتي حرصاً على سلامة مرتادي الطريق ، متمنين السلامة للجميع  .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على عدة مناطق.

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وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المناطق (الحدود الشمالية ، الجوف، حائل، الشرقية ) وكذلك على مرتفعات عسير مكة المكرمة وتبوك.

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الكلمات الدلالية:
أمن الطرق الأمطار القوات الخاصة لأمن الطرق طريق الهدا

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