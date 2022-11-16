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لأول مرة بالمملكة.. «هيئة النقل» تسلم شهادة سلامة ورخصة تشغيل لمشغل ميناء الرياض الجاف

لأول مرة بالمملكة.. «هيئة النقل» تسلم شهادة سلامة ورخصة تشغيل لمشغل ميناء الرياض الجاف

لأول مرة بالمملكة.. «هيئة النقل» تسلم شهادة سلامة ورخصة تشغيل لمشغل ميناء الرياض الجاف
٠٥:٣٦:١٦ م، الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

منحت الهيئة العامة للنقل رخصة التشغيل الأولى في المملكة للميناء الجاف لشركة (SGP)، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والالتزامات الخاصة بالتشغيل ومتطلبات السلامة، وضمان ممارسة أنشطة النقل بالخطوط الحديدية وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للنقل.

ويأتي تسليم شهادة السلامة ورخصة التشغيل لميناء الرياض الجاف انطلاقًا من الدور التنظيمي للهيئة في الإشراف والتنظيم على أنشطة وخدمات النقل البري والبحري والسككي في المملكة، وفي ظل الجهود المستمرة لتحسين البيئة التشريعية.

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ويدعم ذلك تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تطوير وتمكين القطاع اللوجستي وتحسين التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والإسهام في تحقيق التوسع المطلوب في عمليات الشحن وربط المناطق اللوجستية من خلال توفير خيارات نقل متطورة، ورفع مستويات الجودة والكفاءة للخدمات اللوجستية المقدمة، وزيادة معدلات التنافسية للقطاع اللوجستي وجذب الاستثمارات.

ويعد ميناء الرياض الجاف الميناء الوحيد في العاصمة الرياض، كما أنه مركز توزيع البضائع إلى كافة المحافظات في المنطقة الوسطى.
ويشكل قطاع النقل بالخطوط الحديدية شريانًا رئيسيًا للنظام اللوجستي وممكن لنمو وتطور سلاسل الإمداد في المملكة، من خلال مساهمته في تدفق آلاف الأطنان من المواد الأولية والبضائع المنقولة يوميًا بين الموانئ والمناطق اللوجستية وربطها بالأسواق ومنافذ البيع.

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الكلمات الدلالية:
المملكة الهيئة العامة للنقل رخصة تشغيل ميناء الرياض الجاف

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