الناتو يبريء روسيا.. وصواريخ أوكرانية وراء هجوم بولندا

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عقد ينس ستولتنبرغ ، الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو، مؤتمرا صحفيا، في بروكسل، اليوم، لإعلان نتائج التحقيق حول سقوط صواريخ داخل حدود بولندا.

روسيا غير مسؤولة

وقال ستولتنبرغ إن: “تحليلنا الأولي يفيد بأن الحادثة ناجمة على الأرجح عن صاروخ أطلقه نظام الدفاع الجوي الأوكراني للدفاع عن الأراضي الأوكرانية ضد صواريخ عابرة روسية”.

ونفى ستولتنبرغ أن تكون الصواريخ التي سقطت في بولندا روسية، وأكد أن: “لا يوجد مؤشر يسمح بالقول إن الانفجار الذي أسفر عن قتيلين في بولندا ناجم عن هجوم متعمد.

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وارسو: حادث مؤسف

وأعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، من العاصمة وارسو، اليوم، أنه: “من المرجح جدا، أن تكون الدفاعات الأوكرانية هي مصدر الصاروخ”.

وقال: “لا شيء يشير إلى أنه كان هجومًا متعمدًا على بولندا، ومن المرجح جدا أنه كان صاروخا استخدم في الدفاع الأوكراني.. إنه على الأرجح حادث مؤسف”.

أمريكا تدعو لاجتماع طارئ

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، اليوم، قادة مجموعة السبع، إلى اجتماع طارئ بعد تقارير تزعم سقوط صاروخ روسي في بولندا.