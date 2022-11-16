تفاصيل جديدة عن هجوم بمسيرة إيرانية على ناقلة نفط بخليج عمان

تواصل – فريق التحرير:

تعرضت ناقلة نفط في خليج عمان، لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي، تيموثي هوكينز، إن الأسطول على علم بحادث تعرضت له سفينة تجارية في خليج عمان.

مملوكة لشركة إسرائيلية

واتهم مسؤول من دولة الاحتلال، طهران بالوقوف وراء الهجوم على الناقلة التي كانت ترفع علم ليبيريا، لكنها مملوكة لشركة بحرية يملك الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر، حسب وسائل إعلام.

كما نقلت عن شركة بريطانية تراقب الملاحة في المنطقة أنها على علم بالحادث، وأنه يجري التحقيق بشأنه. وذكّرت بهجمات سابقة استهدفت سفنا بالمنطقة على صلة بإسرائيليين

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اتهام إيران بتنفيذ الهجوم

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن مسؤولا كبيرا في دولة الاحتلال اتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم.

فيما ذكرت مواقع تابعة لدولة الاحتلال أن الناقلة “زيركون” تابعة لشركة بحرية يملك الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر جزءا منها، وأن إيران هي المسؤولة عن الهجوم، مشيرة إلى أنه تم أمس إحباط محاولة إيرانية لتصفية رجل أعمال صهيوني في جورجيا.

وفي السنوات الماضية تعرضت ناقلات نفط وسفن تجارية في الخليج لهجمات استخدمت فيها طائرات مسيرة وألغام بحرية.