الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مشهد مهيب لجريان السيول غرب حائل (فيديو)
دولة عربية تصدر توجيهات عاجلة بعد انتشار عدوى خطيرة
سبب رئيسي لارتفاع الأسعار عالميًا.. روسيا تزيد صادرات الحبوب لأكثر من الضعف في 2023
ما هي قطاعات الأسهم التي يمكن الاستثمار بها في فترات التضخم؟
الناتو يبريء روسيا.. وصواريخ أوكرانية وراء هجوم بولندا
إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين.. تعرف على السبب

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

هل يشرع للمرأة إذا صلت صلاة الاستسقاء أن تقلب عباءتها كالرجل؟

هل يشرع للمرأة إذا صلت صلاة الاستسقاء أن تقلب عباءتها كالرجل؟

هل يشرع للمرأة إذا صلت صلاة الاستسقاء أن تقلب عباءتها كالرجل؟
٠٥:٢٨:٠١ م، الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم قلب العباءة للمرأة إذا صلت صلاة الاستسقاء.

وقال الشيخ الخثلان، إذا كانت صلاتها في المسجد وكان النساء في مصلى منعزل عن الرجال فيجوز ذلك، أما إذا كانت في مصلى مكشوف فإنها لا تكشف عباءتها لأن ذلك قد يثير الفتنة في هذه الحال.

اقرأ أيضا:

الديوان الملكي: خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة غداً

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة غداً الخميس.

صدر عن الديوان الملكي البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 23 من شهر ربيع الآخر 1444هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اقرأ أيضا:

تأسياً بسنة نبينا ﷺ..خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة الخميس القادم

الكلمات الدلالية:
الاستسقاء الخثلان المرأة المسجد صلاة الاستسقاء فتاوى الخثلان

مواد ذات صلة

المزيد
إحباط محاولة تهريب 15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة الإسلامي (فيديو)

إحباط محاولة تهريب 15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة الإسلامي (فيديو)

٠٢:١٩ م، الجمعة، ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
شرطة جدة: بلاغ واحد عن سرقة 80 ريالاً من منزل مواطن بحي الخالدية

شرطة جدة: بلاغ واحد عن سرقة 80 ريالاً من منزل مواطن بحي الخالدية

٠٤:٠٧ م، الخميس، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٥
التأمينات توضح تفاصيل نظام مد الحماية التأمينية للموظفين بجميع دول مجلس التعاون

التأمينات توضح تفاصيل نظام مد الحماية التأمينية للموظفين بجميع دول مجلس التعاون

٠٥:٤٧ م، الخميس، ٢١ يوليو ٢٠٢٢
الدفاعات الجوية تعترض صاروخا باليستيا للحوثيين في سماء جازان

الدفاعات الجوية تعترض صاروخا باليستيا للحوثيين في سماء جازان

١١:١٦ م، الجمعة، ١٧ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *