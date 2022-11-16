مستوطنون يقتحمون «الأقصى» والاحتلال يعتقل عدد من الفلسطينيين

تواصل – واس:

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وحسب وكالة «وفا» الرسمية، فقد جدد المستوطنون عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم بحماية من قوات الاحتلال التي عززت وجودها العسكري في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

الاحتلال هدم منزلاً في القدس المحتلة

وأفاد مركز وادي حلوة أن جرافات الاحتلال هدمت منزلاً في صور باهر في القدس المحتلة في إطار عمليات الهدم التي تستهدف المنازل الفلسطينية وترافق مع عمليات الهدم الاستيلاء على الأراضي والعقارات وإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية .

وبشكل يومي يقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك،على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، حيث تشير إحصائيات فلسطينية أن قوات الاحتلال هدمت في القدس منذ بداية هذا العام 205 منشآت فلسطينية.

مستوطنون يعتدون على مسن

اعتدى مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، على مسن من بلدة عتيل شمال طولكرم، وأحرقوا شاحنته، حيث اعترض مستوطنون شاحنة والده الذي يبلغ من العمر (72 عاما)، عند مفرق دير شرف غرب نابلس، وأنزلوه عنوة منها، واعتدوا عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته بكدمات وجروح في وجهه، وقاموا بإضرام النيران في الشاحنة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وإتلاف محتوياتها.