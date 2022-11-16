150 فرصة استثمارية في «ملتقى القصيم» بمختلف الجهات الحكومية

تواصل – واس:

يستعرض ملتقى الاستثمار بمنطقة القصيم الذي تنطلق فعالياته اليوم بمدينة بريدة 150 فرصة استثمارية بالمنطقة متاحة للاستثمار لدى مختلف الجهات الحكومية.

وتترجم تلك الاستثمارات خارطة النمو الاقتصادي لمستقبل المنطقة تنموياً واقتصادياً.

فرص استثمارية

وتشكل الفرص الاستثمارية لدى الجهات المعنية أهمية بالغة، تماشياً مع رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة واهتمامها بتنويع الاقتصاد الوطني، وإبراز إمكـانات منطقة القصيم وميزهـا النسبية.

وتهدف الخطوة إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على جودة الفرص الاستثمارية المتاحة.

اقرأ أيضا:

متحدث أمانة جازان: 20 فرصة استثمارية تجذب كبار المستثمرين (فيديو)