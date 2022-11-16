شاهد.. تساقط «البرد» يحول الأرض للون الأبيض في المركوز غرب رفحاء

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أدى انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار وشدة الصقيع إلى تساقط كميات كبيرة من البرد الأمر الذي حول الأرض إلى اللون الأبيض في رفحاء.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت المركوز غرب محافظة رفحاء لتساقط كميات كبيرة من البرد مع نشاط للرياح الباردة.

حالة مطرية على 10 مناطق تبدأ اليوم

توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة حالة مطرية قوية تبدأ – بمشيئة الله- اليوم وتستمر لعدة أيام، مشيرًا إلى أنه يتوقع حالة جوية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة و الشمالية والجوف وتبوك وعسير والباحة وجازان والقصيم، مشيرًا إلى أن الحالة يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة قوتها على الشمالية الشرقية والكويت والعراق يعقبها انخفاض في الحرارة.

أمطار رعدية ورياحًا نشطة على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

سحب رعدية على الباحة وعسير وجازان

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والشرقية، وكذلك على مرتفعات عسير ومكة المكرمة وتبوك.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.