الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
150 فرصة استثمارية في «ملتقى القصيم» بمختلف الجهات الحكومية
استقرار سعر العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
قمة العشرين.. المملكة وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم بمختلف مجالات الطاقة
مستوطنون يقتحمون «الأقصى» والاحتلال يعتقل عدد من الفلسطينيين
ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 188 ريال
شاهد.. تساقط «البرد» يحول الأرض للون الأبيض في المركوز غرب رفحاء

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 188 ريال

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 188 ريال

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 188 ريال
١١:٢٢:٥٦ ص، الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، الموافق 16 من نوفمبر 2022، في أسواق المملكة، وسجل عيار 24 نحو 214.43 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 196.56 ريال.

عيار 21 يسجل 187.63 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 187.63 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 160.82 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 125.08 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 107.21 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6,669 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1,501 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 214,425 ريالاً.

اقرأ أيضًا:

الذهب يحلق قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

الكلمات الدلالية:
سعر الذهب – سعر الذهب اليوم – سعر الذهب الان- سعر الذهب بدون مصنعة- أسعار الذهب – أسعار الذهب اليوم – أسعار الذهب في السعودية- سعر الذهب عيار 21 – سعر الذهب عيار 18

مواد ذات صلة

المزيد
شاب يطعن والدته بـ«سكين» في الطائف

شاب يطعن والدته بـ«سكين» في الطائف

٠٤:٢٠ م، الخميس، ٠٥ نوفمبر ٢٠١٥
منقذ طفل من موت محقق تحت أقدام الإبل: لم أفكر في نفسي وكل همي كان مساعدته (فيديو)

منقذ طفل من موت محقق تحت أقدام الإبل: لم أفكر في نفسي وكل همي كان مساعدته (فيديو)

١٢:٢٧ م، الخميس، ١١ أغسطس ٢٠٢٢
«الصحة» تعلن بدء إعادة تأهيل البرج الطبي بمستشفى جازان العام

«الصحة» تعلن بدء إعادة تأهيل البرج الطبي بمستشفى جازان العام

١١:٠٤ م، الجمعة، ١٤ يوليو ٢٠١٧
ماكرون : نحتاج للسيطرة على شركات في قطاع الطاقة

ماكرون : نحتاج للسيطرة على شركات في قطاع الطاقة

٠٢:٤٢ ص، الجمعة، ١٨ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *