ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 188 ريال

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، الموافق 16 من نوفمبر 2022، في أسواق المملكة، وسجل عيار 24 نحو 214.43 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 196.56 ريال.

عيار 21 يسجل 187.63 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 187.63 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 160.82 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 125.08 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 107.21 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6,669 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1,501 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 214,425 ريالاً.

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