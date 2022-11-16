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قمة العشرين.. المملكة وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم بمختلف مجالات الطاقة
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قمة العشرين.. المملكة وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم بمختلف مجالات الطاقة

قمة العشرين.. المملكة وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم بمختلف مجالات الطاقة

قمة العشرين.. المملكة وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم بمختلف مجالات الطاقة
١١:٣٦:٤٧ ص، الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وقّعت حكومة المملكة ممثلة بوزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، وحكومة جمهورية إندونيسيا ممثلة بوزير الطاقة والثروة المعدنية عارف تصريف، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.

وتأتي المذكرة، سعياً إلى تحقيق التطلعات المشتركة للبلدين، وذلك على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين المقامة في بالي الإندونيسية.

مجالات الطاقة المختلفة

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين النظيف، وتطبيق الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، والتحول الرقمي، والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة.

وتشمل التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات العلاقة بالمذكرة، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص بين الطرفين، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، وإجراء الدراسات المشتركة.

كما تهدف إلى العمل على تنمية الشراكات النوعية بين البلدين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بجميع قطاعات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وتعزيز التعاون بين شركات الطاقة في البلدين الشقيقين.

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