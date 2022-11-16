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مسؤول بوزارة البيئة: الأمن الغذائي العالمي يواجه تحديًا كبيرًا (فيديو)

مسؤول بوزارة البيئة: الأمن الغذائي العالمي يواجه تحديًا كبيرًا (فيديو)

مسؤول بوزارة البيئة: الأمن الغذائي العالمي يواجه تحديًا كبيرًا (فيديو)
١٠:٥٨:٥٢ ص، الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال محمد إبراهيم الحيدري، مستشار وكيل وزارة البيئة للزراعة، إن عدد سكان العالم أكثر من 8 مليار ات وقد يصل في 2050 إلى 10 مليارات مما يشكل ضغطا على القطاع الزراعي في توفير الغذاء.

وأوضح في مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن النمو السكاني له تأثير مباشر وخطير على الأمن الغذائي العالمي.

تصدير الحبوب عبر موانئ البلاد

وشددت القمة على ضرورة استمرار الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر موانئ البلاد على البحر الأسود، في ظل الغزو الروسي، حسب مسودة بيان ختامي للقمة.

وترأس سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وفد المملكة المشارك في القمة بمدينة بالي بجمهورية إندونيسيا.

وأوضحت مسودة البيان الختامي أن زعماء العشرين يؤكدون أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق، في الوقت المناسب، من قبل أصحاب المصلحة المعنيين، وسلط الضوء على الأهمية التي تلعبها الحبوب الأوكرانية في مبيعات الأغذية العالمية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأمن الغذائي السعودية قمة العشرين قمة بالي

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