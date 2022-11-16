شرطة الرياض تقبض على شخصين لارتكابهما حوادث سطو وسلب

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أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مخالف لنظام أمـن الحـدود من الجنسية اليمنية ومقيـم مـن الجنسية السـودانية، لارتكابهمـا حـوادث جنائيـة تمثلت فـي السطو على محال تجارية وسلب ما تحويه والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.

وقالت إنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

والثلاثاء، أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها تمكنت من القبض على 6 أشخاص لارتكابهم حوادث سطو وسلب.

القبض على 5 مقيمين ومواطن

وأوضحت أنها قبضت على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمين من الجنسية اليمنية والسودانية ومواطن، لارتكابهم حدوث جنائية.

وأضافت أن المتهمين ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في، السطو على محال تجارية ومرافق عامة وسلب ما تحويه والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.

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القبض على 6 أشخاص لارتكابهم حوادث سطو وسلب في الرياض