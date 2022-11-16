الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
150 فرصة استثمارية في «ملتقى القصيم» بمختلف الجهات الحكومية
استقرار سعر العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
قمة العشرين.. المملكة وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم بمختلف مجالات الطاقة
مستوطنون يقتحمون «الأقصى» والاحتلال يعتقل عدد من الفلسطينيين
ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 188 ريال
شاهد.. تساقط «البرد» يحول الأرض للون الأبيض في المركوز غرب رفحاء

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شرطة الرياض تقبض على شخصين لارتكابهما حوادث سطو وسلب

شرطة الرياض تقبض على شخصين لارتكابهما حوادث سطو وسلب

شرطة الرياض تقبض على شخصين لارتكابهما حوادث سطو وسلب
١٠:٤٣:٥٢ ص، الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مخالف لنظام أمـن الحـدود من الجنسية اليمنية ومقيـم مـن الجنسية السـودانية، لارتكابهمـا حـوادث جنائيـة تمثلت فـي السطو على محال تجارية وسلب ما تحويه والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.

وقالت إنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

والثلاثاء، أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها تمكنت من القبض على 6 أشخاص لارتكابهم حوادث سطو وسلب.

القبض على 5 مقيمين ومواطن

وأوضحت أنها قبضت على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمين من الجنسية اليمنية والسودانية ومواطن، لارتكابهم حدوث جنائية.

وأضافت أن المتهمين ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في، السطو على محال تجارية ومرافق عامة  وسلب ما تحويه والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.

اقرأ أيضًا:

القبض على 6 أشخاص لارتكابهم حوادث سطو وسلب في الرياض

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم حوادث سلب ونهب شرطة الرياض

مواد ذات صلة

المزيد
مكة.. مواطن يوثِّق لـ«تواصل» تسرب مياه التحلية في محافظة رنية (فيديو)

مكة.. مواطن يوثِّق لـ«تواصل» تسرب مياه التحلية في محافظة رنية (فيديو)

٠٨:١٨ م، الثلاثاء، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٦
«العمل»: تعديل نسب توطين الأنشطة الاقتصادية في «نطاقات»

«العمل»: تعديل نسب توطين الأنشطة الاقتصادية في «نطاقات»

٠١:٤٧ م، الخميس، ٠٩ فبراير ٢٠١٧
محلل سياسي: الفئات الإرهابية في العوامية مرتزقة وأذناب لإيران (فيديو)

محلل سياسي: الفئات الإرهابية في العوامية مرتزقة وأذناب لإيران (فيديو)

١١:٤٣ م، الأربعاء، ٠٢ أغسطس ٢٠١٧
الاستعانة بالصور الفضائية لتحديد رسوم الأراضي البيضاء

الاستعانة بالصور الفضائية لتحديد رسوم الأراضي البيضاء

٠١:٥٧ م، الجمعة، ٢٧ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *