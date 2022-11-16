الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
150 فرصة استثمارية في «ملتقى القصيم» بمختلف الجهات الحكومية
استقرار سعر العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
قمة العشرين.. المملكة وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم بمختلف مجالات الطاقة
مستوطنون يقتحمون «الأقصى» والاحتلال يعتقل عدد من الفلسطينيين
ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 188 ريال
شاهد.. تساقط «البرد» يحول الأرض للون الأبيض في المركوز غرب رفحاء

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«التأمينات» تُحذر : إيقاف صرف الاستحقاق عن المستفيد إذا تجاوز هذه المدة خارج المملكة

«التأمينات» تُحذر : إيقاف صرف الاستحقاق عن المستفيد إذا تجاوز هذه المدة خارج المملكة

«التأمينات» تُحذر : إيقاف صرف الاستحقاق عن المستفيد إذا تجاوز هذه المدة خارج المملكة
١٠:٣٦:٥١ ص، الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة التأمينات الاجتماعية عن وقف صرف الاستحقاق عن المستفيد إذا تجاوز 60 يوما متصلة خارج المملكة.

وتساءلت متابعة: «هل لو جلست خارج المملكه ٥٩ يوم متواصله ينقطع ساند ؟».

وأضافت أنه يتم إيقاف صرف الاستحقاق عن المستفيد إذا تجاوزت فترة بقائه خارج المملكة ( 60 ) ستين يوماً متصلة أو متقطعة – خلال مدة صرف التعويض.

إمكانية صرف المستحقات حال الانتقال لعمل آخر

وفي وقت سابق، تفاعل الحساب مع استفسار أحد المستفيدين والذي قال فيه: «أنا حاليًا موظف حكومي ولدي مايقارب من 6 سنوات خدمة بالقطاع الخاص تم ضمها في وقت سابق بنظام تبادل المنافع».

وتساءل المواطن قائلاً: «هل أستطيع الآن وأنا على رأس العمل فك هذا الضم للخدمة وصرف مستحقات المدة؟!

ورد الحساب قائلاً: بإمكانك صرف المستحقات في حال انتقالك لعمل يخضع لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية، ولديك مدة اشتراك أقل من 12 شهرًا، أو ضم الخدمة في حال كانت المدة المسجلة 12 شهرًا وأكثر.

وفي وقت سابق، قال مسؤول علاقات القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خالد بن تركي التركي، إن نظام التأمينات الاجتماعية حدد عدة شروط لصرف معاش العجز غير المهني، فالمشترك يعتبر عاجزًا متى ما استحال عليه بسبب حالته الصحية أن يكسب أجرًا يساوي على الأقل ثلث أجره السابق، وأن تستمر حالة العجز لديه مدة 6 أشهر أو أكثر.
اقرأ أيضًا:

تنويه مهم من التأمينات الاجتماعية حول صرف المستحقات

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التأمينات السعودية السعودية الآن هيئة التأمينات

مواد ذات صلة

المزيد
“الحشرات” تُغلق مطعم الجزيرة بجدة (صور)

“الحشرات” تُغلق مطعم الجزيرة بجدة (صور)

١٢:٥٦ ص، الأحد، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤
«المياه الوطنية»: لسنا طرفاً في تعطل أعمال جسر الملك عبدالله بطريق الحرمين

«المياه الوطنية»: لسنا طرفاً في تعطل أعمال جسر الملك عبدالله بطريق الحرمين

١٠:٤٧ م، الأثنين، ٣٠ يناير ٢٠١٧
الفلبين تُعزِّز الإجراءات الأمنية عند سفارة المملكة والخطوط السعودية

الفلبين تُعزِّز الإجراءات الأمنية عند سفارة المملكة والخطوط السعودية

١٠:٤٥ م، الأربعاء، ٢٤ فبراير ٢٠١٦
شاهد.. عائلة كويتية توثّق سرقة منزلها

شاهد.. عائلة كويتية توثّق سرقة منزلها

٠٤:٥٧ ص، الأثنين، ١٣ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *