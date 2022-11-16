«التأمينات» تُحذر : إيقاف صرف الاستحقاق عن المستفيد إذا تجاوز هذه المدة خارج المملكة

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كشف حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة التأمينات الاجتماعية عن وقف صرف الاستحقاق عن المستفيد إذا تجاوز 60 يوما متصلة خارج المملكة.

وتساءلت متابعة: «هل لو جلست خارج المملكه ٥٩ يوم متواصله ينقطع ساند ؟».

وأضافت أنه يتم إيقاف صرف الاستحقاق عن المستفيد إذا تجاوزت فترة بقائه خارج المملكة ( 60 ) ستين يوماً متصلة أو متقطعة – خلال مدة صرف التعويض.

إمكانية صرف المستحقات حال الانتقال لعمل آخر

وفي وقت سابق، تفاعل الحساب مع استفسار أحد المستفيدين والذي قال فيه: «أنا حاليًا موظف حكومي ولدي مايقارب من 6 سنوات خدمة بالقطاع الخاص تم ضمها في وقت سابق بنظام تبادل المنافع».

وتساءل المواطن قائلاً: «هل أستطيع الآن وأنا على رأس العمل فك هذا الضم للخدمة وصرف مستحقات المدة؟!

ورد الحساب قائلاً: بإمكانك صرف المستحقات في حال انتقالك لعمل يخضع لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية، ولديك مدة اشتراك أقل من 12 شهرًا، أو ضم الخدمة في حال كانت المدة المسجلة 12 شهرًا وأكثر.

وفي وقت سابق، قال مسؤول علاقات القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خالد بن تركي التركي، إن نظام التأمينات الاجتماعية حدد عدة شروط لصرف معاش العجز غير المهني، فالمشترك يعتبر عاجزًا متى ما استحال عليه بسبب حالته الصحية أن يكسب أجرًا يساوي على الأقل ثلث أجره السابق، وأن تستمر حالة العجز لديه مدة 6 أشهر أو أكثر.

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