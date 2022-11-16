«الموارد البشرية»: نراجع قوانين العمل بصفة دورية لزيادة الوظائف

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الموارد البشرية، إنها تراجع قوانين العمل بصفة دورية لزيادة الوظائف.

جاء ذلك في حسابها الخاص بدعم المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ردا على اقتراح لأحد المواطنين.

واقترح المواطن إقرار إجازة اليومين للقطاع الخاص مع تعديل ساعات العمل في خطوة تقضي على البطالة بشكل أكبر.

وردت الوزارة عليه قائلة: «ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السـوق للاستثمارات المحلية والدولية».

وأضافت: «تم طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة».

تراجع البطالة

والثلاثاء، قال وزير الموارد البشرية، المهندس أحمد الراجحي، إن نسبة البطالة الكلية حوالي 5.5%، مضيفًا: «بطالة السعوديين وصلت إلى رقم تاريخي لم نحققه منذ 20 سنة».

وأضاف في كلمته بمنتدى الرياض الاقتصادي: بالنسبة للسعوديين وصلت النسبة إلى 9.7% ومكملين للوصول إلى 7% وهو وعد من وعود الرؤية.

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