ليس لها أصل علمي.. تحذير من طريقة شائعة لإزالة السموم من الجسم

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حذر د.فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات من طريقة ووصفة شائعة لتخليص السموم من الجسم، مؤكدا أنها غير صحيحة.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “”يزعم أحد الجهلة أن إزالة السموم تتم بنقع القدمين بماء ومعه محلول كذا أو ملح كذا، وهذا غير صحيح. وليس له أي أصل علمي ولا طبي”.

وأضاف أن الجسم يزيل السموم بطرق فسيولوجية كثيرة منها التنفّس وإزالة السموم والأملاح عن طريق البول (تنقية الدم عبر الكلى) وتقوم الكبد بجزء من المهمة بمعادلة السموم”.

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وفي سياق متصل، ينصح خبراء الصحة ببعض الممارسة لتنقية الجسم من السموم، وفقا لما حددته الدكتورة كاثرين زيراتسكي أخصائية التغذية المسجلة بعيادة “مايو كلينك”، 5 طرق لتنظيف الكلى والكبد، وفق موقع “eat this not that” الطبي المتخصص.

1- اشرب الماء بكثرة

2- تناول أطعمة مغذية

3- حافظ على وزنك

4- احصل على قدر كاف من النوم

5 – التأكيد على أهمية ممارسة الرياضة

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