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وظائف لعدة تخصصات بمدينة الملك فهد الطبية
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وظائف لعدة تخصصات بمدينة الملك فهد الطبية

وظائف لعدة تخصصات بمدينة الملك فهد الطبية

وظائف لعدة تخصصات بمدينة الملك فهد الطبية
٠٢:٥٩:١٠ ص، الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، “عضو التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسمى الوظيفي:

طبيب استشاري طب الأسرة:

المؤهلات والخبرات:

– حاصل على شهادة البورد او ما يعادلها. « ثلاث سنوات خبرة بعد الحصول على الشهادة.

طبیب نائب/ طب الأسرة:

المؤهلات والخبرات:

– حاصله على تصنيف الهيئة السعودية (طبیب نائب أول).

– حاصله على شهادة البورد السعودي او مايعادلها.

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طبيب استشاري مساعد:

المؤهلات والخبرات:

– تخصص في جراحة الفم والوجه والفكين مسجلة في الهيئة السعودية.

– مسجل مصنف من الهيئة السعودية كطبيب. « يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن سنتين. « مجال جراحة الفم والوجه والفكين.

طريقة التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 10 نوفمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي:

رابط التقديم – ( هنا ).

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