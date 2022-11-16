توقعات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة والمدينة وعسير

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد حالة من التقلبات الجوية، على ثلاث مناطق، تستمر خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، تكون كثيف للضباب وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

الحالة الجوية تشمل ثلاث مناطق وهي بالتفصيل، منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير.

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ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية على عسير حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، وتشمل ضباب كثيف يعيق الرؤية الأفقية.

بينما تستمر الحالة الجوية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتشمل هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، حتى الساعة السادسة مساء.

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