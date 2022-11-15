مع حلول الشتاء.. تعرف على فوائد الثوم في علاج البرد والإنفلونزا

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كشفت دراسة أجريت في جامعة نوتنغهام عن فوائد الثوم العلاجية، خاصة في فصل الشتاء وانخفاض الحرارة، بسبب مركبات الكبريت التي يمتصها النبات من التربة، والتي تتحلل إلى حوالي 50 مركباً مختلفاً يحتوي على الكبريت أثناء تناول الطعام وهضمه، وتصبح نشطة بيولوجياً داخل خلايانا تعزز المناعة وتقي من البرد والإنفلونزا.

هذه المركبات، وفقا للدراسة تعزز إنتاج الجسم لجزيئات الإشارات الغازية، وهي مفتاح الاتصال الخلوي. ترتبط المستويات المنخفضة من هذه الجزيئات بحالات خطيرة بما في ذلك أمراض القلب.

وتوصلت دراسة نُشرت في مجلة “إكسبرمينتال أند ثيرابيتيك ميديسن” في عام 2020 أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الذين تناولوا 600-900 مجم من مكملات الثوم لمدة ثلاثة أشهر، شهدوا انخفاضاً ملحوظاً في ضغط الدم.

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كذلك تؤكد الدراسات المعملية أيضاً إلى أن مادة الأليسين والمركبات الأخرى الموجودة في الثوم لها خصائص مضادة للفيروسات.

وأوضحت الدكتورة جينا ماكيوتشي، أخصائية المناعة في جامعة ساسك، أن هناك تجربتين لتأثير الثوم على البشر: وجدت إحداهما أن الأشخاص الذين تناولوا 180 ملغ من الأليسين لمدة ثلاثة أشهر أصيبوا بنزلات برد أقل مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا الأليسين.

بينما أظهرت الدراسة الثانية أن تناول 2.56 جرام من مستخلص الثوم يحسن وظيفة الخلايا المناعية، مما قد يقلل من حدة أعراض البرد والإنفلونزا.

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