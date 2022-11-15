فضحته الكاميرات.. كويتي يسرق 3 محلات هواتف لبيعها في دولة خليجية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

ألقى قطاع الأمن الجنائي بدولة الكويت، القبض على شخص، اتهم بسرقة 3 محلات هواتف بمنطقة الفروانية فجر الثلاثاء الماضي.

العثور على المضبوطات في منزل المتهم

واعترف المتهم باستهداف المحلات، بعد أن عثر في منزله على المضبوطات التي قام بسرقتها، حسب “الأنباء”.

وقال مصدر أمني إن المتهم اعترف بأنه خطط لبيع المسروقات في دولة خليجية ليقينه بأن المباحث سوف تستدل على مستخدمي تلك الهواتف في حال استخدامها داخل الكويت.

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تتبع خط سير المتهم

وحسب وسائل إعلام محلية، بذل رجال مباحث الفروانية جهودا كبيرة تمثلت في تتبع خط سير المتهم بعد تنفيذه للسرقة بالاستعانة بكاميرات المراقبة وبتقنية الاقمار الاصطناعية حتى تم ضبطه أمس الأول داخل منزله.

وذكر مصدر أن المتهم اعترف بارتكابه واقعة السرقة بعد تحقيق مسبق وأنه كان يعلم أن المحلات لاتوجد عليها حراسة ليلا.