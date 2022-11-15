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ما حكم استعمال عدسات العيون من قِبَل الرجال للزينة؟

ما حكم استعمال عدسات العيون من قِبَل الرجال للزينة؟

ما حكم استعمال عدسات العيون من قِبَل الرجال للزينة؟
٠٢:٢٨:٥٢ ص، الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم استعمال عدسات العيون من قِبَل الرجال للزينة.

وأوضح الشيخ الخضير أن العدسات سواء كانت للرجال أو للنساء إذا كانت طبيَّة ويستفاد منها في تقوية النظر الضعيف فهذه لا شيء فيها، وتكون من باب العلاج.

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وأضاف “إذا كانت للزينة بالنسبة للمرأة فالمرأة مأمورة بالتزيُّن، فلا بأس بها، والرجل بخلاف ذلك، وفيها نوع من تغيير خلق الله، فلا ينبغي للرجل أن يتَّخذها للزينة؛ لأن فيها نوعًا من تغيير خلق الله، ولا حاجة تدعو إلى ذلك، بخلاف المرأة أو بخلاف ما إذا كانت لعلاج -مثلًا-، فإن الحاجة إذا دعت إلى ذلك فلا بأس”.

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وتابع الشيخ الخضير “أما أن يستعملها الرجال للزينة فهم ليسوا محلًّا للتزين كما هو شأن النساء، {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} يعني النساء، فهذا ليس من شأن الرجال.

وختم الشيخ الخضير بقوله “إذا كانت العين مشوَّهة بما يَقذره الناس به من التشويه فلا بأس -إن شاء الله-، والله أعلم”.

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الكلمات الدلالية:
الرجال الزينة عدسات  العيون الشيخ الخضير عدسات العيون فتاوى الخضير

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