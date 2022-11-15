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الاحتلال يستخدم رصاصا مطاطيا في مواجهة الفلسطينين وإصابة العشرات باختناق

الاحتلال يستخدم رصاصا مطاطيا في مواجهة الفلسطينين وإصابة العشرات باختناق

الاحتلال يستخدم رصاصا مطاطيا في مواجهة الفلسطينين وإصابة العشرات باختناق
٠٢:٢٨:٢٠ ص، الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أصيب فتى فلسطيني برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، واعتقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم منطقة سنجر، جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

إصابة شاب برصاص مطاطي

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان- بأن الفتى أصيب بعيار معدني، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامه المنطقة.

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اعتقال فتاتين داخل المسجد الأقصى

وأفادت مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال اعتقلت فتاتين في أثناء وجودهما في باحات المسجد الأقصى، وأغلق جيش الاحتلال المدخل الشمالي لبلدة بروقين.

كما أفاد شهود عيان بأن الاحتلال أغلق البوابة الحديدية المقامة على مدخل بروقين الشمالي، بالتزامن مع بدء تجمع للمستوطنين في المكان.

وبحسب الشهود، فقد تجمع عدد من المستوطنين عند مفترق منطقة بركان الصناعية الاستيطانية، المقامة على أراضي الفلسطينيين، وهددوا بمهاجمة المواطنين الفلسطينيين في المنطقة.

الكلمات الدلالية:
إصابة فلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى رصاص مطاطي

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