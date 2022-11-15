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6 علامات تدل أن جهاز الأندرويد تعرض للاختراق.. إجراء مهم فوراً (فيديو)

6 علامات تدل أن جهاز الأندرويد تعرض للاختراق.. إجراء مهم فوراً (فيديو)

6 علامات تدل أن جهاز الأندرويد تعرض للاختراق.. إجراء مهم فوراً (فيديو)
٠٢:٢٦:٠٤ ص، الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني سالم الحربي، طريقة معرفة أي حالات لاختراق الهاتف لمستخدمي أنظمة الأندرويد.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن هناك مؤشرات توضح أن أجهزة الأندرويد في حالة اختراق.

وأضاف أنه يمكن معرفة حالات اختراق الأندرويد من خلال التالي:

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– إرسال رسائل عشوائية من جهازك لجهات الاتصال بدون علمك

– ظهور الكثير من الإعلانات المنبثقة على جهازك

– استنزاف البطارية خاصة في حالة لو الجهاز جديد هنا تأكد أن جهازك في حالة غير طبيعية وقد يكون تم اختراقه.

– استهلاك بيانات أكبر من المعتاد.

– تعطل بعض التطبيقات فجأة.

ونصح سالم الحربي، باتباع إجراء الأمان، من خلال مدير النظام وعمل فحص للجهاز للبحث عن أي فيروسات أو برمجيات خبيثة.

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