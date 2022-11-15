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«فلكية جدة» التربيع الأخير للقمر في هذا الموعد

«فلكية جدة» التربيع الأخير للقمر في هذا الموعد

«فلكية جدة» التربيع الأخير للقمر في هذا الموعد
٠٢:٢٥:٢٩ ص، الأربعاء، ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أنه خلال الساعات قبل شروق الشمس يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، يرصد القمر في طور التربيع الأخير لهذا الشهر.

واعتبرت “فلكية جدة” إنه سيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس وسيبقى مرئياً في السماء إلى يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير.

وأوضح أبو ظاهرة أن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة للتصوير.

وصول منزلة الاقتران

وتتقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس، خلال بضعة أيام مقبلة، إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله في منزلة الاقتران لشهر جمادى الأولى 1444.

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