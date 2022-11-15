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تأسياً بسنة نبينا ﷺ..خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة الخميس القادم
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تأسياً بسنة نبينا ﷺ..خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة الخميس القادم

تأسياً بسنة نبينا ﷺ..خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة الخميس القادم

تأسياً بسنة نبينا ﷺ..خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة الخميس القادم
٠٥:٤٩:١٧ م، الثلاثاء، ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس :

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 23 من شهر ربيع الآخر 1444هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.
نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الديوان الملكي: خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم

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