بالصور.. حريق بمطار بغداد وإخلاء صالات المسافرين

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أعلن الدفاع المدني العراقي، منذ قليل، اندلاع حريق داخل إحدى صالات مطار بغداد الدولي، وقررت الدفاع المدني إخلاء الصالات من المسافرين تحسبا لتعرضهم لأي إصابات، والفرق تتجه لإخماد الحريق.