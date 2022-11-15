بالصور.. حريق بمطار بغداد وإخلاء صالات المسافرين
تواصل – فريق التحرير:
أعلن الدفاع المدني العراقي، منذ قليل، اندلاع حريق داخل إحدى صالات مطار بغداد الدولي، وقررت الدفاع المدني إخلاء الصالات من المسافرين تحسبا لتعرضهم لأي إصابات، والفرق تتجه لإخماد الحريق.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، أفات مصادر، باندلاع حريق في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي.
فيما لم تعرف حتى الآن أسباب اندلاع الحريق أو الخسائر الناتجة عن الحادث. ووصلت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحريق لإخماده.
الطيران المدني في العراق يعلن الكشف عن 6 أجسام غريبة بمطار بغداد