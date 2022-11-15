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بالصور.. حريق بمطار بغداد وإخلاء صالات المسافرين
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بالصور.. حريق بمطار بغداد وإخلاء صالات المسافرين

بالصور.. حريق بمطار بغداد وإخلاء صالات المسافرين

بالصور.. حريق بمطار بغداد وإخلاء صالات المسافرين
٠٥:٣٦:١٨ م، الثلاثاء، ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني العراقي، منذ قليل، اندلاع حريق داخل إحدى صالات مطار بغداد الدولي، وقررت الدفاع المدني إخلاء الصالات من المسافرين تحسبا لتعرضهم لأي إصابات، والفرق تتجه لإخماد الحريق.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، أفات مصادر، باندلاع حريق في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي.

فيما لم تعرف حتى الآن أسباب اندلاع الحريق أو الخسائر الناتجة عن الحادث. ووصلت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحريق لإخماده.

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الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني العراقي العراق اندلاع حريق صالة المغادرة مطار بغداد الدولي

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