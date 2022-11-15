لبحث آثاره على الدماغ.. إجراء غير متوقع من باحثين مع متعاطي الحشيش!

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يجري باحثون دراسة رائدة حول آثار الحشيش على دماغ الإنسان عبر خلال اختيار عينة واسعة من المتعاطين لإجراء الفحوص عليهم.

يعمل مشروع “كانبيس أند مي”، التابع لجامعة “كينجز كوليدج لندن” على تجنيد 6 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عامًا يعيشون في لندن، ويتعاطون الحشيش حاليًا، أو استخدموه أقل من ثلاث مراتـ أو لم يجربوه من قبل.

وسينظر العلماء في كيفية تأثير الدواء على أدمغتهم، حيث لا يُعرف الكثير عن آثاره – على الرغم من استخدام أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم للحشيش يوميًا.

قال الباحثون إنه من “الأهمية بمكان” الفهم العلمي لآثار العقار، مع تزايد عدد المستخدمين واحتمال أن يصبح قانونيًا في المستقبل”.

اختيار المشاركين

ينقسم المشروع البحثي إلى جزأين، ويبدأ باستبيان مدته 40 دقيقة عبر الإنترنت – حيث سيتم إدخال جميع المشاركين في السحب على الجوائز – متبوعًا بالتقييم وجهًا لوجه، حيث سيتم دفع 50 جنيهًا إسترلينيًا لمن يتم اختيارهم ممن أكملوه. .

قالت الدكتورة مارتا دي فورتي، وهي واحدة من أبرز باحثي القنب والذهان في العالم، وقائدة الدراسة: “يُستهلك الحشيش يوميًا من قبل العديد ليس فقط للأغراض الترفيهية ولكن أيضًا لأسباب طبية. لكن في المملكة المتحدة ، لا تزال الوصفات الطبية للقنب الطبي نادرة”.

وأضافت: “تهدف دراستنا إلى توفير البيانات والأدوات التي يمكن أن تجعل الأطباء في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم أكثر ثقة، عند الاقتضاء، في وصف الحشيش بأمان”.

ويستخدم الحشيش عالميًا لأغراض ترفيهية وطبية. بينما يقول بعض المناصرين أنه يفيد كلا المجالين، يعاني البعض الآخر من آثار جانبية سلبية مثل تدهور صحتهم العقلية، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

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هل الحشيش يساهم في الإصابة بالذهان؟

وتستخدم الدراسة مزيجًا من اختبار الحمض النووي الوراثي والخلقي والتحليل النفسي والمعرفي والواقع الافتراضي لفهم تأثير الحشيش على المستخدمين، وكيف يمكن أن يساهم في الإصابة بالذهان.

في الجزء الأول من الدراسة، سيكمل المشاركون استبيانًا عبر الإنترنت مدته 40 دقيقة يسألهم عن تجربتهم مع الدواء ولماذا يتم تناوله – مثل الصدمة أو المرض أو المواقف الاجتماعية.

يهدف الاستبيان أيضًا إلى معرفة كيف تؤثر الحالة المزاجية والقلق والتغيرات في طريقة تفكيرنا وشعورنا ، خاصة في المواقف الاجتماعية ، على استخدام الحشيش.

سيتم إدخال كل من يشارك في الاستطلاع عبر الإنترنت في السحب على الجوائز للفوز بقسيمة هدايا بقيمة 100 جنيه إسترليني من “أمازون”.

بعد الاستطلاع، ستتم دعوة مجموعة فرعية من أولئك الذين أكملوا الدراسة إلى معهد الطب النفسي وعلم الأعصاب، كينجز كوليدج، الدنمارك هيل، لإجراء تقييم وجهًا لوجه.

تتكون هذه المرحلة من ثلاثة أجزاء – أسئلة أكثر تعمقًا، واختبار دم، وسيناريو واقع افتراضي يوميًا.

سيطرح هذا الاستبيان على المتطوعين أسئلة متعمقة حول تجاربهم – مثل الشدائد والصدمات – وكذلك ما إذا كان هناك تغيير في استهلاكهم للحشيش منذ إكمال الاستبيان عبر الإنترنت.

سيتم استخدام اختبار الدم لقياس مستويات (THC) و( CBD) – وهما مادتان كيميائيتان موجودتان في الحشيش.

وسوف يقيس أيضًا مادة الكانابينويد الداخلية – وهي جزيئات يتم إنتاجها بشكل طبيعي في الجسم وتشبه تلك الموجودة في نبات القنب – لتحديد ما إذا كانت تختلف بين المستخدمين وغير المستخدمين.

وسيوفر اختبار الدم أيضًا بيانات عن الهياكل الجينية وعلم التخلق – التغييرات في كيفية التعبير عن الجينات – لمعرفة كيف يتغير هذا مع استخدام الحشيش.

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تغيرات جينية لدى متعاطي الحشيش

قالت الدكتورة دي فورتي، إن الأبحاث تشير إلى أن أولئك الذين يدخنون التبغ لديهم تغيرات جينية. ولكن لا يوجد بحث حاليًا حول ما إذا كان متعاطو الحشيش يفعلون ذلك.

سيكون الجزء الأخير من الدراسة عبارة عن تجربة واقع افتراضي حيث سيتم وضع المشاركين في سيناريو يومي وسيجيبون على الأسئلة قبل وبعد ذلك للنظر في كيفية استجابتهم للمواقف الاجتماعية.

في دراسة منفصلة، سيتم جمع نفس المعلومات من الأشخاص الذين يتلقون علاجًا للذهان ، حيث يُعتقد أن السبب هو تعاطي الحشيش.

وأوضحت الدكتورة دي فورتي، أن الهدف من هذا الجزء من الدراسة هو معرفة ما إذا كانت هناك عوامل بيولوجية تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالذهان من تعاطي الحشيش.

سيحدد أيضًا ما إذا كان يمكن تطوير اختبارات الفحص لتحديد أولئك الذين قد يتأثرون سلبًا بالحشيش.

وأضافت أن العقار معروف بمساعدة بعض الناس من الناحية الطبية ولكن يمكن أن يسبب الذهان لدى آخرين. وأشارت الدكتورة دي فورتي إلى إن هذا سيحدد أولئك الذين يمكن أن يأخذوا الحشيش بأمان لأسباب طبية أو ترفيهية.

ويقول الخبراء إن هناك حوالي 17 ألف شخص يحملون وصفات للقنب في المملكة المتحدة أشاروا إلى فوائد استخدام الدواء في علاج مرضى كرون والصرع وباركنسون ومرض التصلب العصبي المتعدد.