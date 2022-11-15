اليوم.. إيران تشهد أكبر إضراب على مستوى البلاد بأكملها منذ بداية الانتفاضة

تواصل – فريق التحرير:

شهدت إيران، اليوم، أكبر إضراب على مستوى البلاد بأكملها منذ بداية الانتفاضة، حيث تجمع المتظاهرون في شارع جمهوري بالعاصمة طهران وسط هتافات: «الموت للديكتاتور».

أكبر إضراب على مستوى إيران منذ بداية الانتفاضة

وتشير تقييمات «إيران إنترناشيونال» إلى أن اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر شهد أكبر إضراب على مستوى إيران بأكملها منذ بداية الانتفاضة حتى الآن، حيث أغلق المواطنون بعض الشوارع في حي «نيايش» بطهران عن طريق إشعال النار.

الأمن يحاصر أعدادًا كبيرة من المواطنين

كما حاصرت القوات الأمنية، أعدادًا كبيرة من المواطنين في مول «شانزليزيه» في طهران وأطلقت بوحشية الغاز المسيل للدموع تجاه الناس.

إضراب جميع المراكز التجارية الكبرى

وبناءً على تقارير شهود عيان فإن جميع المراكز التجارية الكبرى في طهران شاركت في الإضراب العام في البلاد، حيث تجمع عشرات من أطباء مدينة «مشهد» في مستشفى «إمام الرضا»، مطالبين بالإفراج عن زملائهم المسجونين الذين تم القبض عليهم أثناء الاحتجاجات.

كما أعلن أصحاب المتاجر في «مول علاء الدين»، أحد مراكز التسوق الرئيسة للهواتف المحمولة في طهران، عن إضرابهم اليوم.

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فإن المدن الإيرانية التي أغلقت أبواب متاجرها تلبية لدعوة الإضراب العام، هي:

1 – سوق طهران الكبير.

2 – تهرانبارس.

3 – مريوان.

4 – مرودشت.

5 – مشهد.

6 – معشور وماهشهر.

7 – سنندج.

8- سقز.

9 – بوكان.

10 – كرج.

11 – رشت.

12 – مهاباد.

13 – شيراز.

14 – نجف آبا.

15 – أشنويه.

16 – كامياران.

17 – بانه.

18 – يزد.

19 – كرمان.

20 – كرمسار.

21 – أراك.

22 – نجف آباد.

23 – أصفهان.

24 – كرمانشاه.

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