بعد إصابته بـ كوفيد -19.. رئيس وزراء كمبوديا يغادر قمة مجموعة العشرين

تواصل – وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، أنه اضطر لإلغاء حضور قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا يوم الثلاثاء، بعد أن أثبتت إصابته بكوفيد -19.

وقال سين عبر موقع “فيسبوك”، إن نتائج الاختبارات أظهرت سلبية الفيروس يوميًا قبل الاجتماعات، بل إنه كان سلبيًا مرة أخرى أثناء صعوده إلى طائرته إلى بالي، حيث يُعقد المؤتمر.

واعترف بأن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ. وكتب “من حسن حظي أنني لم أشارك في العشاء الذي نظمته الحكومة الفرنسية مع عدد من رؤساء الدول الليلة الماضية، لأنني وصلت متأخرًا”.

ومن المقرر أن يعود الوفد الكمبودي الذي سافر مع سين إلى بالي إلى الوطن في وقت لاحق الثلاثاء.

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القمة الاقتصادية لآسيا والمحيط الهادي في بانكوك

وأضاف سين في بيانه أنه لن يحضر القمة الاقتصادية لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الصيني شي جين بينج .

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، عقد سين اجتماعات رفيعة المستوى مع العديد من قادة العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قبل الانتقال السبت إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه لحضور اجتماع رابطة دول الجنوب الشرقي.

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بايدن خال من الفيروس

وقال البيت الأبيض في وقت مبكر، من يوم الثلاثاء، إنه لم يثبت إصابة بايدن بالفيروس، مضيفًا أن اتصال الرئيس مع رئيس وزراء كمبوديا كان مقيدًا بمعايير الصحة العامة الأمريكية، على الرغم من أنهما تصافحا في بنوم بنه يوم السبت، ولم يرتد أي منهما قناعًا أثناء اجتماعهما الذي استغرق حوالي 30 دقيقة.

وقبل عدة أيام من مغادرة بايدن في رحلته الآسيوية، قال للصحفيين يوم الاثنين في البيت الأبيض، إنه أصيب بنزلة برد بينما كان يسعل في مؤتمر صحفي.