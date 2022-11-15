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بهذه التخصصات.. مجلس الوزراء يوافق على التأمين الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية للممارسين الصحيين

بهذه التخصصات.. مجلس الوزراء يوافق على التأمين الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية للممارسين الصحيين

بهذه التخصصات.. مجلس الوزراء يوافق على التأمين الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية للممارسين الصحيين
٠٤:٣٧:٥٠ م، الثلاثاء، ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، على أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين في التخصصات الآتية:

1 – التمريض.

2 – الصيدلة.

3 – التخدير.

4 – القبالة.

5 – البصريات.

6 – السمعيات

7 – سحب الدم.

8 – تروية القلب

9 – تجبير العظام.

10 – المختبرات.

11 – العلاج الطبيعي.

12 – النطق والتخاطب.

13 – العلاج التخصصي.

14 – فنى غرف العمليات.

15 – الأشعة التشخيصية.

16 – تقنية الأشعة التشخيصية.

17 – الإسعاف والخدمات الطبية الطارئة.

18 – التغذية «التغذية العلاجية الوريدية».

ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

مجلس الوزراء يطّلع على عدد من الموضوعات العامة

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للترفيه، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والديوان العام للمحاسبة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

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الكلمات الدلالية:
الأخطاء المهنية الطبية التأمين التعاوني الإلزامي الممارسين الصحيين مجلس الوزراء

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