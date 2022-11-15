الثلاثاء، ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
اليوم.. إيران تشهد أكبر إضراب على مستوى البلاد بأكملها منذ بداية الانتفاضة
غدًا.. انطلاق ملتقى الحكومة الرقمية بالرياض
بعد إصابته بـ كوفيد -19.. رئيس وزراء كمبوديا يغادر قمة مجموعة العشرين
بهذه التخصصات.. مجلس الوزراء يوافق على التأمين الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية للممارسين الصحيين
بالأرقام.. قفزة رقمية هائلة للمملكة على مستوى دول مجموعة العشرين
90 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا 11096 نقطة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

90 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا 11096 نقطة

90 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا 11096 نقطة

90 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا 11096 نقطة
٠٤:٢٥:٤٣ م، الثلاثاء، ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 100.88 نقطة ليقفل عند مستوى 11096.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 121 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعًا 

وكانت أسهم شركات: شاكر، والتطويرية الغذائية، وشمس، وكيان السعودية، وبوبا العربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أميانتيت، وبحر العرب، ودلة الصحية، وريدان، وسيرا، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93% و 5.95%.

فيما كانت أسهم شركات: أرامكو، والأهلي، وبترو رابغ، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الأهلي، والراجحي، ومجموعة تداول، وأرامكو، والحفر العربية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 380.42 نقطة ليقفل عند مستوى 18622.00 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.2 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1177 صفقة.

اقرأ أيضًا:

بتداولات 5.6 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا

الكلمات الدلالية:
الأسهم السعودية الاسهم الشركات الأكثر أرباحا سوق الاسهم

مواد ذات صلة

المزيد
إجلاء سكان تكساس الأمريكية تحسباً لوصول إعصار «هارفي»

إجلاء سكان تكساس الأمريكية تحسباً لوصول إعصار «هارفي»

٠٢:٢٦ م، الجمعة، ٢٥ أغسطس ٢٠١٧
الخارجية الأمريكية تعلن مواصلة التعاون مع “الجيش السوري الحر”

الخارجية الأمريكية تعلن مواصلة التعاون مع “الجيش السوري الحر”

٠٨:٣٣ ص، الخميس، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٤
اليونان تغلق المصارف بعد رفض مجموعة اليورو تمديد برنامج المساعدة

اليونان تغلق المصارف بعد رفض مجموعة اليورو تمديد برنامج المساعدة

١٢:٣٣ ص، الأثنين، ٢٩ يونيو ٢٠١٥
وزير الداخلية يقدم تعازيه لأسرة “السواط” بالطائف (صور)

وزير الداخلية يقدم تعازيه لأسرة “السواط” بالطائف (صور)

٠٨:٤٩ م، الأربعاء، ٢٠ أغسطس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *