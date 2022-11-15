الثلاثاء، ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الموارد البشرية تحدد 3 أسباب لاختلاف معاش الضمان شهريا
ولادة توأم سيامي بقلب واحد في دولة عربية
زيلينسكي: نهاية الحرب ستبدأ بتحرير خيرسون
5 خطوات أساسية للتخلص من نوبة الهلع
رسالة جديدة من تيك توك عن مشاركة بيانات مستخدمين مع الصين
برنامج استدامة الطلب على البترول يعلن عن وظائف شاغرة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الموارد البشرية تحدد 3 أسباب لاختلاف معاش الضمان شهريا

الموارد البشرية تحدد 3 أسباب لاختلاف معاش الضمان شهريا

الموارد البشرية تحدد 3 أسباب لاختلاف معاش الضمان شهريا
٠٣:٠٩:٠٥ ص، الثلاثاء، ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثلاثة أسباب لاختلاف مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر بالنسبة لبعض المستفيدين.

وأوضح حساب “العناية بالعملاء” التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل على مراجعة توفر اشتراطات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي لجميع الأسر بشكل شهري.

وأشارت الوزارة، إلى أنه أحيانا يظهر اختلاف في مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر بالنسبة للمستفيد لعدة أسباب.

اقرأ أيضا:

النيابة العامة توضح عقوبة الحصول على أموال الضمان الاجتماعي دون حق

ولفتت الوزارة، إلى 3 أسباب لهذا الاختلاف وهي كالتالي:

– ارتفاع في أحد مصادر دخل الأسرة مثل وجود زيادة في الراتب الشهري

– وجود مصدر دخل جديد للأسرة

– نقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهيل.

اقرأ أيضا:

هاشتاق «الضمان الاجتماعي المطور» يتصدر التريند.. ومغردون يطالبون بتعديل الشروط

الكلمات الدلالية:
الضمان الموارد البشرية معاش الضمان وزارة الموارد البشرية

مواد ذات صلة

المزيد
مَن يقف وراء ظهور فتاة سناب «مودل خلود» بملابسها الفاضحة في القرية التراثية بأشيقر؟

مَن يقف وراء ظهور فتاة سناب «مودل خلود» بملابسها الفاضحة في القرية التراثية بأشيقر؟

٠٣:٣٨ م، الأثنين، ١٧ يوليو ٢٠١٧
42 إصابة بالرصاص الحي عقب اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

42 إصابة بالرصاص الحي عقب اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

١٠:٤٥ ص، الثلاثاء، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
«الإنذار المبكر» يحذر من أتربة مثارة على الرياض والشرقية ونجران حتى الـ7 مساءً

«الإنذار المبكر» يحذر من أتربة مثارة على الرياض والشرقية ونجران حتى الـ7 مساءً

٠٨:٢٨ ص، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠١٦
إقامة صلاة الكسوف غدا.. تعرف على حكمها وصفتها وكيفية أدائها

إقامة صلاة الكسوف غدا.. تعرف على حكمها وصفتها وكيفية أدائها

١٠:٠٤ م، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *