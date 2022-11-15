الموارد البشرية تحدد 3 أسباب لاختلاف معاش الضمان شهريا

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثلاثة أسباب لاختلاف مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر بالنسبة لبعض المستفيدين.

وأوضح حساب “العناية بالعملاء” التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل على مراجعة توفر اشتراطات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي لجميع الأسر بشكل شهري.

وأشارت الوزارة، إلى أنه أحيانا يظهر اختلاف في مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر بالنسبة للمستفيد لعدة أسباب.

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ولفتت الوزارة، إلى 3 أسباب لهذا الاختلاف وهي كالتالي:

– ارتفاع في أحد مصادر دخل الأسرة مثل وجود زيادة في الراتب الشهري

– وجود مصدر دخل جديد للأسرة

– نقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهيل.

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