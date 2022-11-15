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زيلينسكي: نهاية الحرب ستبدأ بتحرير خيرسون

زيلينسكي: نهاية الحرب ستبدأ بتحرير خيرسون

زيلينسكي: نهاية الحرب ستبدأ بتحرير خيرسون
٠٣:٠٤:٠٥ ص، الثلاثاء، ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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توصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير، في وقت متاخر أمس الإثنين: “ليست هناك كهرباء ولا اتصالات ولا إنترنت ولا تلفزيون في خيرسون، المحتلون دمروا كل شيء عن قصد”.

بداية نهاية الحرب

وأكد زيلينسكي أن روسيا دمرت كل البنى التحتية الحيوية، في أجزاء من منطقة خيرسون استعادها الجيش الأوكراني الأسبوع الماضي، معتبرا أن تحريرها يمثل “بداية نهاية الحرب، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وأضاف: “قبل فصل الشتاء، دمر المحتلون الروس كل البنى التحتية الحيوية تماما. كل المرافق المهمة في المدينة والمنطقة جرى تلغيمها”.

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تدمير محطة كهرباء رئيسة في خيرسون

وكانت شركة الكهرباء الأوكرانية “أوكرينيرغو” أعلنت، في وقت سابق من الإثنين، أن روسيا دمرت محطة كهرباء رئيسة في خيرسون قبل انسحاب قواتها من المدينة والضفة اليمنى لنهر دنيبرو الأسبوع الماضي.

وكتب رئيس الشركة فولوديمير كودريتسكي على “فيسبوك”، أن “محطة الطاقة التي كانت تزود مجمل الضفة اليمنى في منطقة خيرسون بالكهرباء، إضافة إلى قسم كبير من منطقة ميكولاييف، باتت فعليا مدمرة”، مضيفا أن هذا الأمر هو إحدى “نتائج خوف المحتلين قبل فرارهم”.

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الحرب الروسية الأوكرانية خيرسون فولوديمير زيلينسكي كييف معارك في أوكرانيا نهاية الحرب

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