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ولادة توأم سيامي بقلب واحد في دولة عربية

ولادة توأم سيامي بقلب واحد في دولة عربية

ولادة توأم سيامي بقلب واحد في دولة عربية
٠٣:٠٤:٥٥ ص، الثلاثاء، ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أجرى أطباء مركز الاستشفاء بمدينة فاس في المغرب، ولادة قيصرية لتوأم أنثى ملتصق في منطقتي البطن والصدر، في الشهر الثامن للحمل.

وأوضحت وسائل إعلام مغربية أن الجراحة أجريت منذ فترة تزيد على أسبوع، وغادرت الأم المركز مؤخرًا بعد تحسن حالتها الصحية.

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وقال رئيس مصلحة طب النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي، الدكتور مولاي عبدالله ملهوف، إن التوأم يشترك في قلب واحد، وكبدين، مشيرًا إلى أنه اكتشف حالة التوأم حينما كانت الأم حبلى في الأسبوع الـ29.

ونقلت صحيفة “هسبريس” المحلية تصريحات على لسان “ملهوف”، قال خلالها إن فصل التوائم بشكل عام عملية معقدة، وتتم داخل مراكز متخصصة.

ولفت الأطباء إلى أنهم يعدّون ملفًا بشأن حالة التوأم، استنادًا إلى نتائج الفحوصات الدقيقة التي خضعا لها.

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