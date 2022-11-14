5 خطوات أساسية للتخلص من نوبة الهلع

تواصل – فريق التحرير:

يصاب نحو 30% من الناس بنوبة هلع واحدة على الأقل في حياتهم، لكن 2% إلى 4% فقط يصابون باضطراب الهلع، هي عبارة عن مجموعة من الأعراض الجسدية والمعرفية التي تظهر عندما يسيطر الخوف على العقل ولا يستطيع الجسم تحملها وتفسيرها.

أسباب حدوث نوبة الهلع

ويعتقد العديد من الباحثين أن نوبة الهلع قد تحدث عندما لا يكون الدماغ قادرًا بشكل صحيح على إرسال الرسائل بين قشرة الفص الجبهي، والتي ترتبط بالمنطق والاستدلال، واللوزة، التي تحكم التنظيم العاطفي.

وأثناء نوبة الهلع، تكون اللوزة شديدة النشاط، بينما تكون قشرة الفص الجبهي أقل استجابة، مما يتسبب بحدوث دوخة، حسب “القبس”.

اقرأ أيضا:

ما الفرق بين نوبة الهلع والنوبة القلبية؟.. طبيبة تكشف التشابهات والاختلافات

السيطرة على نوبة الهلع

ينصح الأطباء المرضى الذين يعانون من ألم في الصدر وضيق في التنفس، بالذهاب إلى الطوارئ للتأكد من أنها نوبة هلع، وليس مشكلة في القلب.

وهناك 5 خطوات أساسية للسيطرة على نوبة الهلع: