رسالة جديدة من تيك توك عن مشاركة بيانات مستخدمين مع الصين

تواصل – فريق التحرير:

بعث تطبيق ‏TikTok‏ برسالة طمأنة جديدة، حول مشاركة البيانات مع حكومات معينة، ولا سيما حكومة بكين، وقالت شركة تيك توك إن استخدامها للبيانات يتسق مع ‏ممارسات صناعة التواصل الاجتماعي، مؤكدة إدارتها بشكل آمن بما يتيح فقط ‏للمستخدمين المزيد من الخيارات.‏

بيانات المستخدمين لا يحتفظ بها في الصين

وأفاد مسؤولون في ‏TikTok‏ أن استخدام البيانات وجمع معلومات عن المستخدمين ليس ‏أمرا حصرياً عليهم، بل إنه أمر معتاد في الصناعة.‏

وأوضحت الشركة أن بيانات المستخدمين لا يتم الاحتفاظ بها في الصين، ‏بل في الولايات المتحدة، كما أن بيانات المستخدمين الأميركيين تدار داخل بنية ‏تحتية حوسبية تشغلها شركة ‏”Oracle‏” الأميركية، وفي سنغافورة أيضا.‏

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بيانات أوروبا تذهب إلى إيرلندا

وأضافت الشركة المشغلة لتطبيق “‏TikTok‏” أنها تخطط للبدء في تخزين بيانات ‏المستخدمين الأوروبيين في أيرلندا من عام 2023.‏

حذف تطبيق تيك توك

طلب مسؤول بهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، في يوليو الماضي، حذف تطبيق تيك توك، من متاجر “آب ستور” لأجهزة “آبل” وجوجل بلاي لأجهزة أندرويد.

وقال برندن كار، مسؤول لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، إنه طلب من شركتي “أبل” و”جوجل” حذف تطبيق “تيك توك” الصيني الشهير من متاجر التطبيقات الإلكترونية التابعة لهما، بسبب المخاوف الأمنية الأمريكية تجاه الصين.