برنامج استدامة الطلب على البترول يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن برنامج استدامة الطلب على البترول (OSP)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مهندس بوليمر:

المؤهلات والخبرات:

تعليم: درجة البكالوريوس في الهندسة. يفضل شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP)

خبرة: 1-4 سنوات في دور إدارة المشروع ؛ يفضل الخبرة في هذا القطاع.

المهام:

يطور وتقارير الحالة لموافقات القيادة التشغيلية

يدعم التطوير الدوري للعرض التقديمي للإدارة العليا

يؤدي أي واجبات أخرى يتم تعيينها في حدود الأنشطة والمسؤوليات الخاصة بالدور المعين.

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كبير مهندسي البحث والتطوير:

المؤهلات والخبرات:

تعليم: درجة البكالوريوس في الهندسة والعلوم (مثل الكيمياء وعلوم المواد) في الإدارة أو ما شابه ذلك ؛ يفضل درجة الماجستير.

خبرة: 2-6 سنوات خبرة في وظيفة بحثية في جهة / برنامج حكومي مماثل.

عن البرنامج:

تأسس برنامج استدامة النفط تحت مظلة اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية. يعمل البرنامج تحت إشراف لجنة إشرافية برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الطاقة وتضم أعضاء من 17 من الكيانات والمؤسسات والشركات الحكومية الرئيسية في المملكة.

طريقة التقديم: أوضحت إدارة البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 14 نوفمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( اضغط هنا ).