بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الهدا بمحافظة الطائف

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على الهدا بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة ، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية.

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في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

كذلك تشمل الحالة الجوية، على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

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