بقى منذ 1000 عام.. مسجد قرطبة الكبير في إسبانيا (فيديو)

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ترك المسلمون حكم الأندلس، بعد أن بنوا وأسسوا حضارة وثقافة، وشيدوا معمارا يحكي تراثهم العريق، بقي هذا التراث ليحقق لهم ما أرادوا.

مدينة قرطبة حاضرة الأندلس

وأظهر مقطع فيديو متداول، جانبا من مدينة قرطبة، حاضرة الأندلس، الموجودة حاليا في إسبانيا، وجزء من تاريخها وحضارتها وطرازها العمراني وأسوارها، وطبيعتها الجغرافية، كما تركها المسلمون قبل 1000 عام

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جامع قرطبة الكبير

وشرح مصور الفيديو، مشاهد من جامع قرطبة الكبير، الذي يعد تحفة معمارية شاهدة على حضارة المسلمين ورقيهم العلمي والفني.

يقع مسجد قرطبة أو (المسجد الجامع) في الجنوب الغربي من مدينة قرطبة الموجودة حالياً في جنوب إسبانيا والتي تقع على ضفة نهر الوادي الكبير، ويحيط بالمسجد سور عظيم حيث يبدو المسجد للناظر من الأعلى وكأنه جزيرة بين أربعة شوارع محيطة به.

وكان الأمير الأموي عبد الرحمن بن معاوية الملقب “بالداخل” والملقب أيضاً “بصقر قريش” قد أمر ببناء مسجد قرطبة (المسجد الجامع)؛ وجدد الداخل الإمارة الأموية في المغرب الأقصى بعد القضاء عليها في المشرق.

نهر الوادي في قرطبة

واستعرض الفيديو، نهر الوادي في قرطبة، الذي يتصل بالمحيط الأطلنطي، وكيف كانت في وقت مضى، ميناء رئيسا للمدينة، وكذلك بين الفيديو بيوت قرطبة وأزقتها وأشجارها، التي حافظ السكان عليها لمدة تتجاوز 1000 عام.