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«إيجار» توضح إجراء العمليات التجارية عبر الشبكة

«إيجار» توضح إجراء العمليات التجارية عبر الشبكة

«إيجار» توضح إجراء العمليات التجارية عبر الشبكة
٠١:٣٣:٢٥ ص، الثلاثاء، ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت إيجار، إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري، إمكانية إجراء العمليات التجارية بسهولة عبر الشبكة.

إضافة الوحدات الإيجارية

ونشر الحساب الرسمي لـ”إيجار” عبر “تويتر”، أنه: “بإمكان المؤجر إضافة الوحدات الإيجارية وعمل اتفاقية الوساطة عبر الوسيط العقاري المُعتمد في إيجار”.

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تسجيل عقد ورقي بأثر رجعي

وأفادت “إيجار” في وقت سابق، من شهر أكتوبر الماضي، أنه يمكن تسجيل عقد ورقي بأثر رجعي، ولكن بعد تحقيق عدد من الشروط، أهمها:

2 – لإتمام التوثيق يجب الموافقة من الطرفين.

1 – أن يكون المتبقي أكثر من ثلاث شهور على انتهاء العقد.

3 – لابد أن يكون العقد الورقي بعد التاريخ الإلزامي للعقد السكني وهو 12/2/2018، والعقد التجاري وهو 23/2/2020.

12 اتفاقية مع منصات عقارية لتسهيل الإجراءات التعاقدية

يأتي هذا في الوقت الذي أبرمت فيه الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، اليوم، 12 اتفاقية تكامل رقمي مع عدد من المنصات العقارية، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة “هيئة العقار” ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، في مقر الهيئة العامة للعقار.

ايجار - العقارات

الكلمات الدلالية:
إيجار الوحدات الإيجارية الوساطة العقارية عمليات إيجارية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

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