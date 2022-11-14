تأخر البرودة الشتوية لهذه الأسباب.. فيديو

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أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د.خالد بن صالح الزعاق، أن القسم منها الصيفية والشتوية، وأمطار الشتاء هتانة، أي خفيفة وحبات المطر صغيرة، وسحبها منفرشة، ولا تعترف بعامل الوقت، أي أنها تمطر صباحا أو مساء.

أمطار الصيف يسبقها عصف الريح

ولفت الزعاق إلى أن أمطار الصيف يسبقها عصف الريح، وتكون في بقعة دون غيرها، وتكون حبة المطر كبيرة، ولها صوت دبدبة، ولا تمطر إلا مساء فقط، أي من بعد الظهر، وعادة ما تكون غزيرة وتنتهي بسرعة، وفي بعض الأحيان، تكون مصحوبة ببرد.

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الأمطار الشتوية المنحدرة

أهم الأمطار الشتوية هي الوسمية، ويسمى السحاب الشتوي الماطر بالسحاب المنحدر، لأنه ينحدر من طبقات الجو العليا، الغير ماطرة، إلى السفلى الماطرة,

وكتب الزعاق، عبر تويتر: “بقي 20 يوماً على دخول المربعانية : فيوم السبت (3 ديسمبر – 9 جماد أول) أول أيامها والأمطار المتوقعة في آخر الوسم ستؤخر البرودة الشتوية عن المعتاد، والعشرين يوماً من المربعانية داخلة في حيز الوسم فأمطارها تنبت ماينبته الوسم”.