أبرزها مكة والمدينة.. «الأرصاد»: أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا عن تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول والشعاب في عدد من مناطق المملكة.

الحالة المطرية المتوقعة تكون على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية المصحوبة بحبات البرد وانخفاض درجات الحرارة، على هذه المناطق:

1 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل «العويقيلة».

2 – المنطقة الشرقية، وتشمل «القيصومة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا».

3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل «أضم والسيل الكبير والشفا والطائف والهدا وبني يزيد وميسان والجموم والعاصمة المقدسة وعرفات».

4 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل «الرايس وينبع والعيص والمهد واليتمة والعلا وخيبر والعيص والمهد واليتمة وبدر ووادي الفرع والحناكية والصويدرة ولافريش والفقرة والمسيجيد والمندسة».

5 – منطقة القصيم، وتشمل «الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبرا وضرية وعيون الصقر والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجوا».

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والسيول والرياح تستمر – بمشيئة الله – حتى مساء اليوم.

أمطار مكة تتسبب في إغلاق الشوارع واحتجاز المركبات

فيما تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على مكة المكرمة في إغلاق العديد من الشوارع الرئيسية التي غرقت جراء تدفق مياه الأمطار فيها وقصور شبكات التصريف عن استيعابها.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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