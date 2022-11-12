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4 علامات لسرطان الفم.. لا تتجاهلها
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4 علامات لسرطان الفم.. لا تتجاهلها

4 علامات لسرطان الفم.. لا تتجاهلها

4 علامات لسرطان الفم.. لا تتجاهلها
٠٣:٣٠:٤٩ ص، السبت، ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الطبيب فيكاس برينجا، إن معدلات سرطان الفم آخذة في الارتفاع، كما أن معدل البقاء جراءه على قيد الحياة ضعيف لأنه يتم اكتشافه في مرحلة متأخرة جدا، مشيرة إلى أن هناك 4 علامات عليه.

وحث طبيب الأسنان الناس على أن يصبحوا أكثر وعيًا للأعراض الرئيسية للمرض، وفق موقع “روسيا اليوم”.

4 علامات لسرطان الفم

وأوضح أن العلامات الأربع التي يحتاج الجميع إلى معرفتها تشمل:

1- قرحة لا تلتئم.

2- خدرًا ووخزًا في الشفتين أو الذقن أو اللسان.

3- بقعاً بيضاء أو حمراء على الجزء الداخلي من الفم.

4- أسنانًا متذبذبة دون سبب مبرر.

وأوضح الطبيب «سيكا»، أنه بشكل عام، يعد تعاطي الكحول والتبغ من أكثر المخاطر التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الفم.

ووفق الطبيب، هناك أيضًا دليل يشير إلى أن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن تكون مقدمة لسرطان الفم.

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أعراض سرطان الفم السرطان الفم سرطان الفم

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