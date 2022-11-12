«الدفاع المدني» يدعو المهتمين بالذكاء الاصطناعي لهذا الأمر الهام

تواصل – فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المهتمين بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي إلى المشاركة في تحدي ‫هاكثون الدفاع المدني.

جاء ذلك في تغريدة للهيئة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

الذكاء الاصطناعي

وقالت الهيئة: “إذا كان لديك روح الابتكار من خلال التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي أو التطوير التقني فإن المديرية العامة للدفاع المدني تمنحك الفرصة للمشاركة في الهاكثـون”.

وأضافت أن المشاركة في الهاكثون تكون من خلال المسارين (تطبيقي أو تقني) فـي مجالات “السلامة والتوعية الوقائية، الإطفاء والإنقاذ، الحماية المدنية.

وبينت المديرية أنه يمكن للراغبين المشاركة في تحدي ‫هاكثون الدفاع المدني التقديم من الآن.

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