مطالب دولية بمراجعة أوضاع إيران في مجلس حقوق الإنسان بـ «الأمم المتحدة»

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تزامنًا مع استمرار موجة الاحتجاجات التي تجتاح طهران ومناطق مختلفة، طالبت ألمانيا وأيسلندا مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عقد جلسة عاجلة بشأن إيران.

تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران

وفي رسالة وجهت إلى رئيس المجلس، طلب سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة عقد جلسة خاصة لمعالجة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال.

ووفقًا لـ «فرانس برس»، طلب السفريان عقد الجلسة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري إن أمكن، أو في يوم آخر في ذلك الأسبوع.

الطلب حظي بدعم 44 دولة

وأوضحت البعثات الدبلوماسية، أن الطلب حظي بدعم 44 دولة، لكنها لم تحدد كم عدد الدول الأعضاء في المجلس. لعقد جلسة خاصة خارج الدورات العادية الثلاثة لكل عام، يجب أن تدعم 16 دولة – أكثر من ثلث الأعضاء – الطلب.

وذكرت وكالة رويترز أن مسودة قرار تم توزيعها بين 35 دولة من أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه من المقرر أن يعقد الاجتماع القادم للوكالة الدولية للطاقة

النظام الإيراني يواصل الانتهاك السافر لحقوق الإنسان

وفي بيان له، أكد منتدى القلم الأمريكي أن النظام الإيراني يواصل الانتهاك السافر لحقوق الإنسان بما فيها التعذيب الممنهج في السجون وإصدار أحكام قاسية وسريعة، منوها إلى أن ذلك يمثل تهديدًا على حياة الكتاب والنشطاء الحقوقيين.

رسالة لأكثر من مليون شخص من 220 دولة

فيما أعلنت منظمة العفو الدولية أنها سلمت رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة لأكثر من مليون شخص من 220 دولة ومنطقة في العالم يطالبون فيها بإنشاء آلية دولية مستقلة من قبل هذا المجلس الأممي، بهدف النظر في جرائم النظام الإيراني.

وعلى مدار شهرين، تتواصل الاحتجاجات الواسعة في طهران وعدة مدن إيرانية، مرددين هتافات مناهضة للنظام وأجهزته الأمنية ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الأمن والمتظاهرين.

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