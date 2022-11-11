بينهم رؤساء شركات ومؤسسات.. روسيا تضيف 200 أمريكي إلى قائمة الحظر

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها قررت إضافة 200 مواطن أمريكي إلى قائمة حظر دخول البلاد.

وأوضحت في بيان لها أن هذه القرار يأتي ردًا على العقوبات الأمريكية المفروضة على المواطنين والمسؤولين الروس.

روسيا: القرار يأتي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل

وحسب «سبوتنيك»، فقد أكدت الوزارة أنه على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، يُحظر دخول 200 مواطن أمريكي إلى روسيا، وأنه من بين هؤلاء:

1 – الأشخاص ممثلون للسلطات ومشرعون، بالإضافة إلى أقاربهم.

2 – رؤساء شركات ومؤسسات في المجمع الصناعي العسكري.

3 – خبراء وجماعات الضغط، المشاركين في الترويج للحملة المعادية للروس ودعم النظام في كييف.

وفي وقت سابق، وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، القرار الأمريكي بإعفاء التحويلات المالية الضرورية لعمل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الروسية من العقوبات بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف أنه يتوقع أن تدرك البنوك الإشارة بشكل صحيح وتتوقف عن منع المعاملات الضرورية للحفاظ على الأداء الطبيعي للبعثات الخارجية الروسية ،لافتًا إلى أن الأمر تطلب الكثير من العمل لتوجيه واشنطن إلى فهم أن العقوبات تلحق ضررا كبيرا بالدبلوماسيين الروس في جميع أنحاء العالم.

يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح للأمريكيين بالدخول في معاملات ضرورية للأعمال الرسمية للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الروسية.

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