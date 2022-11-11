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بعد جدل العلامة الزرقاء.. إيلون ماسك: «تويتر» يخسر 4 ملايين دولار يوميًا

بعد جدل العلامة الزرقاء.. إيلون ماسك: «تويتر» يخسر 4 ملايين دولار يوميًا

بعد جدل العلامة الزرقاء.. إيلون ماسك: «تويتر» يخسر 4 ملايين دولار يوميًا
٠٢:٤٨:٢٢ ص، السبت، ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف رجل الأعمال الشهير المالك الجديد لمنصة «تويتر»، إيلون ماسك، أن المنصة تخسر 4 ملايين دولار يوميًا.

وأعرب إيلون ماسك، عن استعداده لبذل المزيد من الجهود لتحسين أرباح المنصة.

* خطة ماسك

وذكرت شبكة “سى أن بى سي” الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، أن خطة ماسك بشأن تويتر تشمل فرض 7.99 دولار على مستخدمى توتير لوضع العلامة الزرقاء على حساباتهم.

وأوضحت الشبكة أن هذه الخطوة سوف تُدرُّ 120 مليون دولار شهريًا للمنصة.

وكان ماسك، قرر إلغاء عمليات توثيق الحسابات بعد 48 ساعة من بدايتها، وذلك بعدما وُصفت بأنها ساعات فوضوية وكارثية بسبب أشخاص قاموا بتوثيق حساباتهم.

وأوضح أن هؤلاء انتحلوا أسامي سياسيين وشركات كبيرة، وبدءوا بنشر تغريدات أصابت الملايين بالارتباك معتقدين أنهم أشخاص حقيقيون.

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