أسعار النفط ترتفع عند التسوية لكنها تُسجل خسائر أسبوعية

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بدعم التفاؤل بشأن تعافي الطلب الصيني على الخام ومع استمرار هبوط الدولار الأمريكي، ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة.

وخفضت السلطات الصينية مدة الحجر الصحي للمسافرين الدوليين لمدة يومين، ما يمثل تخفيفاً للقيود المرتبطة بفيروس “كوفيد-19” في البلاد وقد يدعم تعافي النشاط الاقتصادي في البلاد، وفق موقع “أرقام”.

هبوط الدولار الأمريكي

وواصل النفط الاستفادة من هبوط الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي، مع توقعات تخفيف وتيرة رفع معدلات الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الأمريكي.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير ارتفاعًا 2.5% أو ما يعادل 2.32 دولار ليصل إلى 95.99 دولار للبرميل عند التسوية، لكنها سجلت خسائر أسبوعية 2.6%.

كما صعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 2.9% أو 2.49 دولار ليسجل 88.96 دولار للبرميل، لكنه هبط 3.9% في إجمالي هذا الأسبوع.

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