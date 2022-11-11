«الأرصاد» ينبه إلى استمرار السحب الممطرة على هذه المناطق خلال الساعات القادمة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن صور الرادار تبين تواجد السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية لمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة على مكة المكرمة تشمل «رابغ وثول»، مبينة أنه من المتوقع أن يمتد تأثيرها إلى محافظة جدة خلال الساعات القادمة.

بروق ليلية متواصلة على رابغ

ووسط أجواء شتوية متقلبة وانخفاض في درجات الحرارة، تتواصل البروق الليلية والسحب الرعدية بمحافظة رابغ بمكة المكرمة.

استمرار تساقط الأمطار بغزارة على منطقة حائل

فيما تستمر حتى الآن، الأمطار الغزيرة في التساقط على مدن ومحافظات منطقة حائل وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل، جريان السيول نتيجة هطول أمطار غزيرة على شرق وغرب منطقة حائل.

جريان سيول الجميماء شمال مهد الذهب

وبعد مغرب أمس الجمعة، جرت السيول والأودية نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على الجميماء شمال مهد الذهب بالمدينة.

أمطار وسيول على عدد من المناطق

كما تساقطت كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول في عدد من مناطق المملكة، حيث أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل، تساقط كميات من البرد في المزارع شمال غرب مهد الذهب بالمدينة المنورة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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